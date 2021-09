Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19 a avut un ''impact devastator'' asupra luptei impotriva SIDA, malariei si tuberculozei, care a cunoscut un declin fara precedent, a anuntat miercuri Fondul Global pentru combaterea acestor maladii in raportul sau anual, informeaza AFP. Pentru prima data dupa crearea sa in 2002, Fondul…

- Alți trei moldoveni au fost rapuși de COVID-19, in ultimele 24 de ore.Astfel, bilanțul deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la 6.387 in țara noastra.Lupta cu virusul au pierdut-o doi barbați li o femeie cu varste cuprinse intre 59 și 80 de ani.

- Copiii nascuți in timpul epidemiei Covid au performanțele cognitive verbale, motorii și generale semnificativ reduse in comparație cu copiii nascuți anterior, arata un studiu realizat in SUA. Primii cațiva ani din viața unui copil sunt critici pentru dezvoltarea cognitiva. Dar, odata cu inchiderea…

- Raport OECC| Criza in Europa: Un milion de cazuri de cancer nu au fost diagnosticate la timp din cauza pandemiei Raport OECC| Criza in Europa: Un milion de cazuri de cancer nu au fost diagnosticate la timp din cauza pandemiei Aproape un milion de cazuri de cancer sunt in pericol sa nu fie diagnosticate…

- Australia si Noua Zeelanda nu vor participa la Cupa Mondiala de rugby in XIII prevazuta in Anglia in acest an, din cauza temerilor "pentru sanatatea si siguranta lor", in contextul pandemiei de Covid-19, au anuntat joi federatiile din cele doua tari, cele mai importante in acest sport. Intr-un comunicat…

- In timp ce numaratoarea inversa a ajuns la zero, au avut loc aplauze si ovatii din partea vizitatorilor care asteptau la coada sa intre, o formatie a inceput sa cante, iar oamenii au inceput sa treaca prin poarta de intrare."Ne simtim destul de norocosi sa fim aici", a declarat Patrick Perutka, un tanar…

- In Rusia se vorbeste deja despre al 4-lea val al pandemiei, iar de aceasta data, tineri sunt cei mai afectati. Pentru a-i stimula pe oameni sa se vaccineze, la Moscova se ofera chiar autoturisme si apartamente.

- Inalta Curte de Casație și Justiție poate intra lejer pe lista instituțiilor fundamentale ale statului, alaturi de Avocatul Poporului și de Curtea Constituționala care, conform retoricii politice de la cel mai...