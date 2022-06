Declin alarmant al Bursei din New York. BVB scade cu 1,5%

Stiri pe aceeasi tema

- Organizat in premiera in istoria pieței de capital din Romania, Made in Romania este unul dintre proiectele create de Bursa de Valori București (BVB), care a fost lansat cu scopul de a identifica și promova companiile romaneșt

- ARIR , singura asociație specializata in Relația cu Investitorii din Romania, o comunitate a companiilor listate la Bursa de Valori București (BVB), anunța publicarea metodologiei VEKTOR in baza careia va fi evaluata pentru prima data in acest an interacțiunea companiilor incluse in BET AeRO cu investitorii.…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 2,8%, atingand cel mai scazut nivel dupa 8 martie. Actiunile de turism si tehnologie au condus pierderile, cu scaderi de 5,8% si, respectiv, 4,8%, iar toate sectoarele si bursele majore au fpst tranzactionate ferm in teritoriu negativ.…

- “Primul trimestru a fost marcat de intensificarea activitatii de tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pe fondul unei volatilitati crescute care a cuprins pietele de capital internationale. In acest sens, valoarea totala a tranzactiilor realizate in primele 3 luni ale acestui an cu actiunile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 2,56 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,2-, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 2,74-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…

- ”One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, anunta intentia de a atrage pana la 500 de milioane de lei de la investitori, printr-o operatiune de majorare de capital social cu aport in numerar, care…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 13,678 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 6,91%, in aceasta saptamana, insa valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 16,59%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…

Bursa de Valori Bucuresti organizeaza miercuri deschiderea oficiala dedicata listarii companiei Bento - Intellectually Curious pe piata AeRO, segmentul de actiuni al Sistemului Multilateral de Tranzactionare.