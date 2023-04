Declin al acţiunilor Nokia, din cauza profitului operaţiunal trimestrial sub aşteptările pieţei financiare Cifra a fost, de asemenea, sub prognoza de 532,4 milioane de euro a analistilor chestionati de Refinitiv. Nokia a spus ca marja sa bruta comparabila a scazut, de asemenea, cu 0,300 puncte procentuale, de la 40,7%, la 37,7%. Acest lucru a fost determinat de mixul regional si unei contributii mai mici din partea Nokia Technologies, partial legata de o optiune de licenta exercitata in T4 2022”, a spus Nokia intr-un comunicat. Nokia si-a marit vanzarile nete cu 10%, pana la 5,86 miliarde de euro, peste suma de 5,72 miliarde de euro estimata de analisti. ”Am vazut o schimbare in mixul nostru regional.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

