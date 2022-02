Declic. Ministerul Justitiei se opune modificarii legii care ar trimite la inchisoare violatorii de copii

Stiri pe aceeasi tema

- O patrula de jandarmerie a intervenit, joi seara, pe strada Topliței din municipiul Radauți, unde doi tineri au fost amenințați cu un cuțit, situația fiind semnalata prin 112.”In cursul serii de 5 ianuarie, in jurul orei 21:00, in urma unui apel 112, o patrula de jandarmerie a fost direcționata sa se…

- Danemarca doreste sa inchirieze celule de inchisoare in Kosovo pentru a trimite acolo 300 de detinuti, a indicat miercuri guvernul de la Copenhaga, prezentand un nou plan pentru a stopa tendinta de supraaglomerare a inchisorilor din regatul scandinav, noteaza AFP. Acest proiectul prevede "inchirierea…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, dupa intalnirea cu expertii Comisiei Europene in cadrul misiunii de monitorizare a progresului Romaniei privind implementarea PNRR, ca este important ca eforturile care se fac in domeniul Justitiei sa fie corect reflectate in toate tipurile de evaluari.…

- Ministerul Justiției va propune Guvernului sesizarea Parlamentului cu proiectul legii de desfiintare a SIIJ si modificarea legilor Justitiei pe parcursul sesiunii parlamentare care va incepe la 1 februarie 2022, a declarat, luni, Catalin Predoiu, la reuniunea cu reprezentantii Comisiei Europene.

- In programul de guvernare al noii coaliții formate din PNL-PSD-UDMR politicienii promit ca pana la data de 31 martie 2022 Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) va fi desființata. Potrivit draftului programului de guvernare scris de PNL-PSD-UDM, in locul SIIJ se va inființa o instituție…