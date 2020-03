Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente reunite ale Senatului si ale Camerei Deputatilor au decis, luni, ca joi sa aiba loc votul pentru investirea Guvernului Cițu. Ședința va incepe la ora 16:00.Lista de miniștri ai noului Guvern este in mare parte aceeași ca a Guvernului anterior, reprezentat de Ludovic Orban. In 28…

- Curtea Constituționala dezbate astazi sesizarea sesizarea președinților Camerei Deputaților și Senatului, Marcel Ciolacu și Titus Corlațean, privind desemnarea lui Ludovic Orban premier, pentru a doua oara, de catre președintele Klaus Iohannis. Tot astazi este programata ședința de învestitura…

- Camera Deputatilor si Senatul încep luni prima sesiune parlamentara ordinara a anului, sub semnul schimbarii presedintelui Senatului, Teodor Melescanu, dupa decizia Curtii Constitutionale prin care a declarat neconstitutionala alegerea acestuia. Pentru aceasta functie sunt mai multi candidati,…

- Conform Regulamentului Parlamentului, motiunea de cenzura initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor se prezinta birourilor permanente si se comunica Guvernului de catre presedintele Camerei Deputatilor, in ziua in care aceasta a fost depusa. Motiunea de…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, in sedinte comune, pentru ca Guvernul sa-si angajeze raspunderea pe Legea bugetului de stat pentru 2020, pe Legea privind bugetul asigurarilor sociale si pe legea care corecteaza prevederile OUG 114/2018. Asumarea raspunderii pentru cele trei…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a luat act, sambata, de inceperea celui de-al doilea mandat al presedintelui Klaus Iohannis. Declaratia Parlamentului a fost citita in plen de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. "Camera Deputatilor si Senatul, intrunite in sedinta comuna…

- Presedintele Klaus Iohannis depune juramantul de investire in functie pentru cel de al doilea mandat, sambata, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.Sedinta solemna comuna a Parlamentului consacrata ceremonialului de depunere a juramantului de investire in functia de presedinte al Romaniei…

- Camera Deputaților și Senatul se vor reuni, luni de la ora 12.00, in ședința solemna consacrata aniversarii a 30 de ani de la Revoluția Romana din decembrie 1989. La evenimentul din Parlament va participa și președintele Klaus Iohannis.Decizia convocarii ședinței solemne de luni a Parlamentului…