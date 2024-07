Stiri pe aceeasi tema

- Continua protestele in orașul Leeds, din nordul Angliei. Alte 5 persoane au fost reținute, printre care și un roman de 37 de ani. Barbatul ar fi aparut intr-o filmare, cand incerca sa dea foc unui autobuz. Scandalul din orașul britanic a pornit dupa ce autoritațile locale au luat 5 copii dintr-o familie…

- Continua protestele in orașul Leeds, din nordul Angliei. Alte 5 persoane au fost reținute, printre care și un roman de 37 de ani. Barbatul ar fi aparut intr-o filmare, cand incerca sa dea foc unui autobuz, relateaza știrileprotv.ro Citește și: Miliardarul Puiu Popoviciu, achitat in dosarul Ferma Baneasa…

- VIDEO: Antrenorul Daniel Tatar, cu ochii in lacrimi dupa promovarea cu CIL Blaj in Liga 3: „In memoria tatalui meu! A promovat și el in ’86” Sezon de senzație pentru Daniel Tatar (36 de ani), care la primul mandat ca principal a reușit o performanța extraordinara promovand cu CIL Blaj in Liga 3. Emoțiile…

- Amalia Enache, prezentatoarea de la PRO TV, a dezvaluit ce tip de parenting aplica in cazul fiicei sale in varsta de 8 ani. Vedeta nu este adepta conceptului de parinte - prieten și se bazeaza pe principiul „copiii au nevoie de limite”Amalia Enache, mama unei fetițe de 8 ani, se gandește deja la perioada…

- Declarațiile facute la Salonta de Viktor Orban arata cum ne privesc vecinii noștri. De sus și cu dispreț! Premierul maghiar s-a folosit de Klaus Iohannis ca sa-și aranjeze „ploile”. Are o poziție tot mai fragila in interiorul UE și liderul roman i-a oferit cea mai buna oportunitate ca sa iși negocieze…

- Prezentatorul Anatol Melnic a facut primele dezvaluiri despre relația cu tatal sau, boala ce l-a rapus și ziua in care a aflat vestea trista. „Un singur lucru i-aș spune: eu am incercat”, a menționat Melnic la „ El - tata ” cu Nata Boboc, la un an de la decesul parintelui.

- Ioana Țiriac, unica fiica a lui Ion Țiriac, și-a petrecut vacanța de Paște la conacul de 5,5 milioane de euro al tatalui ei. Ioana Țiriac a ales o vacanța exotica, in Namibia, acolo unde Ion Țiriac deține o proprietate, care l-a costat o avere. Ioana Țiriac este unica fiica a miliardarului roman, din…

- Statul ramane lipsit de reacție in cazul falimentului Lido S.A., companie la care este acționar majoritar, in condițiile in care afacerea pare gandita pentru a servi intereselor fostului ministru de finanțe Bogdan Dragoi. Ministerul Economiei, reprezentantul statului roman in Lido, a ramas fara aparator,…