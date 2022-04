Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul ucrainean Irina Vereshchuk a anuntat ca peste 3.300 de persoane au fost evacuate in siguranta in cursul zilei de luni, dar un convoi de la Mariupol a fost oprit de fortele ruse pe o ruta convenita, potrivit The Kiev Independent.

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, luni, in plenul reunit al Parlamentului dedicat discursului liderului ucrainean Volodimir Zelenski, ca Romania va avea grija de toți refugiații ucraineni care fug din calea razboiului și ca este convins ca și Ucraina ii va apara pe etnicii romani aflate pe teritoriul…

- JK Rowling ii transmite lui Putin ca „declarațiile despre anularea culturii nu ar trebui sa fie facute tocmai de cineva care macelarește civili”.Scriitoarea a venit cu acest mesaj dupa ce Putin a dat o noua interpretare, proprie, a sancțiunilor economice aplicate de Occident dupa ce Rusia a invadat…

- Razboiul din Ucraina continua, iar trupele ucrainene inregistreaza victorii in mai multe zone. Atacurile armatei ruse sunt in continuare foarte intense in Mariupol. Pana acum, Rusia a lansat 1.100 de rachete in total, potrivit estimarilor facute de Pentagon.

- Cel puțin opt oameni au murit in Kiev, dupa ce rachetele rusești au cazut intr-o zona rezidențiala și peste un centru comercial. Este alerta de securitate in Sumi, unde exploziile ar fi afectat o centrala chimica, de unde a avut loc o scurgere de amoniac. A expirat ultimatumul dat de trupele rusești…

- Cancelarul german Olaf Scholz a purtat o discuție telefonica cu președintele rus Vladimir Putin, vineri. Liderul rus, parca rupt de realitate, s-a plans ca Occidentul ignora crimele de razboi comise de Ucraina.

- Cel putin 35.000 de civili au fost evacuati miercuri din mai multe orase ucrainene asediate, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de agentia France Presse. Liderul ucrainean a anuntat intr-un mesaj video miercuri seara ca locuitorii oraselor Sumi, Enerhodar si din zone aflate in…

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. Rusia si Ucraina au fost de acord cu o incetare a focului, astazi, pentru sapte ore, timp in care civilii din Mariupol si Volnovakha vor fi evacuati cu autobuze. Un membru al delegatiei ucrainene de negocieri a fost u