Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe vedete de la noi din țara se confrunta cu furtul identitații pe rețelele de socializare, așa și in cazul Addei. Cantareața a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca in mediul online au aparut imagini cu ea modificate in Photoshop, iar escrocii sunt cei care ii fraudeaza cu sume mari…

- Chiar daca pe plan amoros a avut parte de mai multe dezamagiri, Andreea Balan nu se descurajeaza și este convinsa ca intr-o zi va gasi barbatul ideal pentru ea. Artista a invațat acum sa fie mult mai atenta la oamenii din jurul ei și la alegerile pe care le face. Cand a venit vorba despre viața ei personala,…

- Andreea Balan a trecut prin momente dificile de-a lungul timpului, insa acum lucrurile s-au așezat in viața cantareței. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a marturisit ca iubește și e iubita. Sa fie oare intr-o noua relație?

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Georgiana Lobonț a oferit detalii despre un moment greu din viața ei. In urma cu doi ani, arista a fost operata de medicul lui Michael Jackson. Cantareața este recunoscatoare pentru ca viața și cariera ei au fost salvate.

- Bibi și Antonio Pican traiesc o frumoasa poveste de iubire. Cei doi sunt impreuna de mai mult timp, iar anul trecut vloggerul a cerut-o și de soție. Cantareața a oferit declarații exclusive la Antena Stars, unde a vorbit despre relația cu el.

- DJ Mahony iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Bineințeles, iubita lui, frumoasa prezentatoare TV de la Antena Stars, Natalia Mateuț, nu a putut trece cu vederea un eveniment atat de important, așa ca l-a surprins așa cum partenerul ei de viața nu s-a așteptat nicio clipa.

- Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au logodit in toamna anului trecut, iar acum deja cauta o casa noua in care sa locuiasca impreuna. Cantareața a dezvaluit ce iși doresc in materie de locuințe, dar și alte detalii despre planurile lor de viitor, la Antena Stars.