Declarațiile pe proprie răspundere vor fi eliminate! Anunțul făcut de ministrul Energiei Declarațiile pe proprie raspundere prevazute de legea plafoanelor vor fi eliminate, tarifele plafonate urmand sa fie valabile indiferent de locurile de consum. ​ Declarația pe propria raspundere pentru a beneficia de preț plafonat la energie electrica și gaze naturale va fi eliminata pentru clienții care au mai multe locuri de consum, prevede un proiect de […] The post Declarațiile pe proprie raspundere vor fi eliminate! Anunțul facut de ministrul Energiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

