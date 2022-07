Declarațiile lui Orban din România, aplaudate la Tușnad de 2.500 de oameni, i-au înfuriat pe ucraineni: „Propagandă rusă” „Sancțiunile nu au zdruncinat Rusia este un exemplu clasic de propaganda rusa”, a scris pe Facebook Oleg Nikolenko, purtatorul de cuvant al ministrului de externe al Ucrainei, despre ideile exprimate sambata, vreme de doua ore, in miezul secuimii, de catre Viktor Orban. Ideile exprimate de premierul Viktor Orban in ziua de sambata a forumului de la Tușnad, o acțiunea la care Ungaria și-a adus o buna parte a elitei regimului sau, au starnit reacții. Sigur pe el și intampinat in Harghita cu bai de mulțime, Orban a oferit un speech in care a facut un rezumat al razboiului din Ucraina: Europa și SUA… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

