Declaratiile lui Donald Trump scumpesc petrolul!

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a evocat pentru prima oara, in mod public, intr-o reuniune a partidului la putere, la Phenian, un ”dialog” cu Statele Unite, in contextul pregatirii unui summit istoric cu Donald Trump, relateaza AFP. Locatarul Casei Albe a acceptat luna trecuta organizarea unei intalniri…

- „Societatea umana se confrunta cu o alegere majora de a se deschide sau de a se inchide, de a merge inainte sau inapoi. In lumea de astazi, tendinta de pace si de cooperare avanseaza, iar mentalitatea Razboiului Rece ca joc cu suma nula este un mod de abordare depasit”, a spus Xi Jingping. „Acordarea…

- Presedintele american Donald Trump a spus saptamana aceasta ca le-a cerut reprezentantilor din departamentul de comert sa ia in considerare impunerea unor taxe aditionale de 100 de miliarde de dolari pentru importurile din China, pe langa taxele deja propuse, de 50 de miliarde de dolari, potrivit…

- Donald Trump nu se teme de un posibil razboi comercial cu China si nu are in plan sa renunte la planurile sale tarifare, a declarat, duminica, Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, intr-un interviu acordat pentru Fox News. ”Vom implementa planurile noastre tarifare. Lucram…

- Presedintele american Donald Trump a salutat semnalele de deschidere ale Coreei de Nord asupra unui eventual dialog cu Statele Unite, totodata apeland la prudenta in asteptarea pasilor concreti. Conducatorii celor doua Corei ar trebui sa se intalneasca pentru o intalnire la varf in Zona Demilitarizata…

- In cadrul unei convorbiri telefonice, Trump si Abe au 'convenit de asemenea asupra necesitatii de a accelera campania de presiune internationala maxima pentru denuclearizarea Coreei de Nord', a anuntat Casa Alba. Convorbirea are loc in contextul in care emisarul special al SUA pentru Coreea…

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca ar fi utilizat, intr-o reuniune cu senatori avand ca tema imigratia, expresia 'tari de rahat', care a provocat un val de indignare in SUA si in lume, transmite AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII Bazandu-se pe declaratii ale…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) considera ca afirmatiile lui Donald Trump, citate de mass-media, la adresa Haiti si mai multor natiuni africane, pe care le-a calificat drept 'fundaturi' in...