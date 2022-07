Membrii colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) au decis sa se autosesizeze cu privire la declarațiiile influencerului George Buhnici despre ”femeile cu vergeturi” de pe plaja, a declarat pentru G4Media Csaba Asztalos, președintele CNCD. ”Se va analiza limita libertații de exprimare in raport cu dreptul la demnitate al femeilor și in general al oamenilor din perspectiva aspectului fizic. O astfel de analiza dureaza 90 de zile in principiu, dar cand e vorba mesaje publice, ne straduim sa dam o soluție cat mai repede”, a spus Csaba Asztalos. Intrebat daca…