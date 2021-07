Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump Jr. a catalogat arestarea lui Allen Weisselberg, directorul financiar al Organizației Trump, o „persecuție politica” care s-ar potrivi unei „republici bananiere”, în timpul unui interviu acordat joi seara la Fox News, potrivit Insider.Procurorul din…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a declarat ca acuzațiile dezvaluite joi de procurorii din Manhattan împotriva Organizației Trump joi au fost cel mai probabil „vârful aisbergului” și ca vor mai fi multe, potrivit Insider.Procurorul din districtul…

- Trump Organization si directorul financiar al acesteia, Allen Weisselberg, au pledat joi ca fiind nevinovati de faptele de care sunt acuzati de procuratura din Manhattan, care il investigheaza pe fostul presedinte Donald Trump si practicile sale de afaceri, transmite Reuters.

- Justiția din New York, care îl acuza pe directorul financiar al Organizației Trump de evaziune fiscala, "împarte țara ca niciodata", a explodat joi fostul președinte Donald Trump, potrivit AFP."Vânatoarea de vrajitoare politica condusa de democrații de stânga…

- Allen Weisselberg, 73 de ani, directorul financiar al companiei lui Donald Trump, s-a predat joi, 1 iulie, procurorilor din Manhattan, cu cateva ore inainte de a fi pus sub acuzare pentru fraude fiscale. Weisselberg, care a inceput sa munceasca pentru tatal lui Donald Trump, in anii ’70, este inculpat…

- Trump Organization a calificat joi asteptata inculpare a sa si a directorului financiar al acestui holding, Allen Weisselberg, drept ''o incercare de a-i face rau fostului presedinte'' Donald Trump, transmite AFP. ''Aceasta nu este justitie, este politica'',…

- Organizația Trump și directorul financiar al acesteia vor fi acuzați joi de infracțiuni fiscale de catre procurorii din New York, a declarat miercuri Wall Street Journal, citând surse familiare cu aceasta chestiune.Potrivit ziarului, rechizitoriul se va referi la beneficii în natura…

- Procuratura din New York a anuntat ca a deschis o ancheta penala asupra Trump Organization, pe langa cea civila aflata in derulare, informeaza News.ro , care preia NBC News. Trump Organization a fost informata ca investigatia nu mai are doar natura civila, a transmis Fabien Levy, purtator de cuvant…