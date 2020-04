Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a denuntat, vineri, acuzatiile privind planurile Rusiei de a se implica din nou în scrutinul prezidential american, catalogând actiunile opozitiei democrate drept o „farsa”, relateaza Mediafax.„O alta campanie pentru dezinformare…

- Presedintele SUA Donald Trump a fost achitat miercuri in Senat, la incheierea procesului sau istoric de destituire, cu sprijinul tuturor alesilor republicani, cu exceptia unuia, si fara niciun vot democrat, relateaza AFP. Un numar de 52 dintre cei 100 de senatori americani l-au declarat…

- Presedintele american Donald Trump si-a reafirmat marti, in fata Congresului american, dorinta de a-i retrage la termen pe soldatii americani, declarand ca SUA nu pot avea rol de "mentinere a ordinii" in aceasta tara, relateaza France Presse. "In Afganistan, determinarea si valoarea combatantilor…

- Echipa de aparare a lui Donald Trump isi incepe, sambata, prezentarea argumentelor pentru achitare impotriva procedurii de "impeachment", in timp ce presedintele Statelor Unite - vizat de destituire - se confrunta cu acuzatii de abuz de putere si obstructionare a Congresului, potrivit Agerpres. Nu…

- Dosarul inculparii presedintelui american - doar al treilea din istoria Statelor Unite vizat de un asemenea proces - a fost transmis in mod oficial miercuri Senatului. Donald Trump urmeaza sa fie judecat cu privire la doua capete de acuzare - abuz de putere si obstructionarea activitatii Congresului.…

- Dosarul de acuzare impotriva lui Donald Trump a fost transmis oficial miercuri la Senat, unde procesul de destituire a presedintelui, al treilea din istoria SUA, va incepe marti, relateaza AFP. Miliardarul republican va trebui sa raspunda celor doua capete de acuzare, abuz de putere si obstructionarea…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi se intalneste marti cu colegii sai in vederea trimiterii in Senat a actului inculparii lui Donald Trump, semnaland astfel iminenta procesului in vederea destituirii presedintelui american, relateaza AFP.

- ​​Compania ucraineana aflata la baza procedurii de destituire a presedintelui american Donald Trump a fost vizata în toamna de un atac cibernetic din partea hackerilor rusi, chiar în momentul în care în Congres erau audiați martori în acest caz, a dezvaluit luni o societate…