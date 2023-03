Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Recurs a FRF a amanat pentru joi pronunțarea verdictului in cazul partidei dintre Sepsi și U Craiova 1948, intrerupta de arbitru in minutul 26 și caștigata de gazde cu 3-0 la masa verde.

- Comisia de Recurs a FRF a ramas in pronunțare in disputa dintre Sepsi și FCU Craiova. Adrian Mititelu, finanțatorul gruparii din Oltenia, este optimist inaintea verdictului care ar urma sa vina joi, 9 martie. Adrian Mititelu spera sa nu existe imixtiuni in decizia Comisiei de Recurs și este pregatit…

- Azi, la Comisia de Recurs, are loc un nou termen in cazul „Sepsi - FCU Craiova”, meci intrerupt din cauza scandarilor de xenofobie ale fanilor olteni. LPF spera ca membrii Comisiei sa nu mai amane decizie. ...

- Marți,7 martie, cazul Sepsi-FCU Craiova va fi a doua oara pe masa Comisiei de Recurs FRF, care trebuie sa confirme sau nu decizia Comisiei de Disciplina: 3-0 pentru echipa covasneana, in urma scandarilor xenofobe ale galeriei oltene. ...

- Comisia de Recurs judeca astazi cazul Sepsi - FCU Craiova, meci suspendat din cauza scandarilor xenofobe ale suporterilor olteni și caștigat ulterior de covasneni la „masa verde”, 3-0. Gazeta Sporturilor este prezenta la sediul LPF și transmite toate informațiile de la fața locului. ...

- FCU Craiova nu-l va putea folosi pe Lorenzo Paramatti in meciul cu Chindia, programat marți, de la 18:00, deoarece cartonașul galben primit in meciul cu cantec contra lui Sepsi, pierdut 0-3 la „masa verde”, se contabilizeaza chiar daca decizia Comisiei de Disciplina urmeaza sa fie rejudecata joi la…

- FCU Craiova a primit astazi motivarea deciziei Comisiei de Disciplina a FRF, care dispus 3-0 pentru Sepsi "la masa verde", miercuri, 15 februarie, din cauza scandarilor xenofobe ale ultrașilor olteni. Patronul Adrian Mititelu (54 de ani) a anunțat ca FCU va ataca decizia miercuri, 22 februarie, la Comisia…

- Adrian Mititelu (54 de ani), patronul de la FCU Craiova, spune ca „ar fi abuz in serviciu” daca Sepsi OSK va caștiga la „masa verde” meciul impotriva oltenilor, suspendat in minutul 26 ca urmare a scandarilor xenofobe ale fanilor. Miercuri, 15 februarie, cazul suspendarii meciului dintre Sepsi OSK și…