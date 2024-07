Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul prins cand plimba cadavrul iubitei sale, cu un carucior, pe strazile din Capitala, le-a spus polițiștilor ca a gasit-o pe femeie moarta, cand a venit acasa. Astfel a decis sa ii puna trupul neinsuflețit intr-un carucior și sa mearga la o benzinarie pentru a suna la 112 deoarece nu avea telefon.…

- Un accident grav a avut loc pe Podul Grand din Capitala sambata dupa amiaza. Barbatul, un motociclist cu varsta cuprinsa intre 30 și 35 de ani, a pierdut controlul acesteia, a lovit bordura și a cazut pe linia de tramvai.

- Zilele trecute, o adolescenta e 17 ani a fost ucisa de iubit intr-o camera de hotel din București. Familia trece prin momente cumplite de cand a aflat ca Alexandra și-a gasit sfarșitul in mainile lui Marinel, tanarul care mai apoi a recurs la un gest extrem. Fata a fost ieri condusa pe ultimul drum.

- Prietenii il plang pe Catalin, tanarul care și-a ucis iubita intr-o camera de hotel din București, și apoi și-a pus capat zilelor. Ce mesaje emoționante au transmis cei care l-au cunoscut pe tanar.

- Tanarul din Calarasi care a fost ars cu acid de baterie, impreuna cu iubita sa, de catre o persoana neidentificata, este in stare critica. Medicii spun ca acesta risca sa-si piarda vederea. Tanarul, de 24 de ani, si iubita lui, de 29 de ani, au fost stropiti cu acid de baterie, in timp ce se aflau intr-o…

- Cercetat de polițiștii de la investigații criminale intr-un dosar penal intocmit pentru ucidere din culpa In aceasta dimineața, 15 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au pus in aplicare doua…

- Pornit in 2020 sa faca „revoluție” in domeniul infrastructurii de apa calda și termoficare din București, Nicușor Dan a reușit sa obțina, aproape patru ani mai tarziu, exact ce a facut: nimic.