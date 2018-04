Stiri pe aceeasi tema

- Academia Rapid a caștigat derby-ul cu CSA Steaua de pe Arena Naționala, scor 3-1, demonstrand ca e favorita certa la promovarea in Liga 3-a. Pe stadion au fost 36.277 de oameni, conform crainicului arenei. Dupa un inceput pe contre, Rapid a reușit sa deschida scorul in minutul 41, prin Daniel Niculae,…

- Azi, de la ora 19:45, in direct la TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.RO. se disputa partida dintre CSA Steaua și Academia Rapid, formațiile care se lupta practic pentru promovarea in Liga a 3-a. Partida dintre cele doua se va disputa pe Arena Naționala, in fața a peste 35.000 de oameni. Ramai pe GSP.RO…

- Meciul dintre CSA Steaua și Academia Rapid nu a sarnit doar interesul fanilor, ci și pe-al caselor de pariuri. Daca pana acum, la celelalte meciuri ale celor doua echipe din Liga a 4-a, se obișnuia doar listarea meciului, avand posibilitatea de a miza exclusiv pe variantele 1, X sau 2, acum casele de…

- CSA Steaua și Academia Rapid vor juca sambata, de la ora 19:45, in derby-ul Ligii a 4-a. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 1. Daniel Pancu, 40 de ani, a anunțat ca nu va juca impotriva echipei roș-albastre din cauza unei accidentari. "Nu, nu voi juca. Nu m-am antrenat deloc…

- CSA Steaua și Academia Rapid vor juca sambata, de la ora 19:45, in derby-ul Ligii a 4-a. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2. Vasile Maftei, unul dintre veteranii Academiei Rapid, crede ca "e greu ca jocul sa fie la nivelul spectacolului din tribune, dar va fi un meci al…

- Daniel Pancu deplange situația in care este Academia Rapid și face un anunț surpriza. Recunoaște ca echipa nu are nici palmares, dar nici personalitate juridica. De asemenea, atacantul a vorbit despre meciul cu Steaua de sambata, cand nu crede ca va juca, iar daca o va face, va fi pe teren doar cateva…

- Daniel Pancu a fost prezent la partida din Liga a 4-a dintre CS FC Dinamo și CSA Steaua unde a urmarit formația roș-albastra. Derby-ul celui de-al patrulea eșalon dintre CSA Steaua și Academia Rapid se va juca pe 13 aprilie. In prealabil, oficialii militarilor au declarat ca vor ca partida sa se dispute…

- Numirea lui Florin Bratu in functia de antrenor principal la Dinamo nu a dezamorsat situatia tensionata din „Stefan cel Mare”, mai ales dupa ce echipa a pierdut calificarea in play-off cu Vasile Miriuta in frunte. Antrenorul nu a cedat, iar in aceasta dimineata si-a cerut drepturile in birourile…