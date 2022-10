Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, considera ca modificarile din Legile justiției nu schimba mare lucru, susținand ca toți judecatorii din statele UE aplica legislația europeana. Mai mult, fostul președinte al CCR afirma ca este nevoie de o constituție a Uniunii Europene și de o unificare a legislațiilor in cele 27 de state. Acesta […] The post Declarații șoc ale fostului președinte al CCR: ”Este nevoie de o constituție europeana!” first appeared on Ziarul National .