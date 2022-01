Declarații pașnice, pregătiri de război. Rusia a trimis rezerve de sânge și materiale medicale la granița cu Ucraina Rusia da tot mai multe semne ca este gata sa atace Ucraina. Americanii au descoperit ca Moscova a trimis deja rezerve de sange pentru raniți și alte materiale medicale la frontiera, acolo unde a masat numeroase trupe militare. Anunțul a fost facut de trei oficiali americani pentru Reuters, insa nici SUA, nici Rusia nu au […] The post Declarații pașnice, pregatiri de razboi. Rusia a trimis rezerve de sange și materiale medicale la granița cu Ucraina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

