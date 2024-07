Stiri pe aceeasi tema

- In Europa trebuie construita o politica agrara centrata pe agricultori, nu se poate ca altii sa decida ce trebuie sa faca fermierii, nu putem permite ca societatea agrara europeana sa fie supusa presiunii ideologiei verzi – a declarat joi ministrul agriculturii Istvan Nagy la Baile Tusnad. Vorbind la…

- Sunt 20 de ani de cand americanii de la Bechtel și autoritațile romane au inaugurat lucrarile la Autostrada Transilvania. 415 kilometri de drum rapid ar fi traversat Ardealul, de la Brașov pana la granița cu Ungaria, la Oradea. Intre timp, proiectul a fost retrasat. In 2024, se circula pe circa 140…

- Catalin Chirila (26 de ani) a cucerit medalia de aur in proba de canoe simplu pe 1.000 metri, sambata, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria). Catalin Chirila, aur la proba de canoe simplu pe 1.000 metri Sportivul roman a fost cronometrat cu timpul de 4 min 03 sec 010/1000, fiind…

- Anul trecut, 44% din investitiile directe chinezesti in Europa au venit in Ungaria – reiese dintr-un studiu publicat joi de Mercator Institute for China Studies (Merics), cu sediul la Berlin, si de Rhodium Group. Ungaria a primit astfel mai multe investitii chineze decat cele mai mari trei economii…

- Biserica Catolica de rit latin celebreaza astazi solemnitatea Trupul si Sangele Domnului sau Joia Verde. Sarbatoarea „Corpus Domini” a fost instituita de Biserica prin Sfantul Parinte Papa Urban al IV-lea, in anul 1264. Mai intai ea a fost celebrata in Franta, Germania, Ungaria si Italia, iar din anul…

- Treisprezece partide politice din Republica Moldova, printre care cele care au creat blocul „Impreuna”, formațiunea de guvernare PAS, dar și Mișcarea Alternativa Naționala, condusa de primarul Ion Ceban, vor semna Pactul pentru Europa. Ceremonia va avea loc duminica, 26 mai 2024, la Muzeul Național…

- Avem prețuri mari la electricitate! Romania are, de cateva zile, cele mai mari prețuri ale electricitații din Europa, mult mai mari decat țarile dezvoltare din Vest și de peste 10 ori mai mari, spre exemplu, decat cel din Scandinavia, transmite Economedia . Mai scumpi decat noi sunt croații și slovenii,…

- B1.ro Spania, Irlanda și mai multe țari ale Uniunii Europene intenționeaza sa recunoasca in statul palestinian pe 21 mai, potrivit declarațiilor susținute joi de șeful diplomației europene Josep Borrell. Mai multe state din Europa au facut primul pas catre recunoașterea Palestinei Premierul spaniol…