- Președintele american Joe Biden a declarat marți dupa-amiaza, intr-un discurs la Castelul Regal din Varsovia (Polonia), dupa vizita efectuata la Kiev, la aproape un an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, ca Vladimir Putin a crezut ca statele occidentale nu vor interveni, insa s-a petrecut opusul,…

- Joe Biden va participa, miercuri, in Polonia, la o reuniune a liderilor din formatul NATO București 9, din care face parte și Romania. Președintele american va efectua o vizita la Varșovia, unde subiectul principal este sprijinul acordat Ucrainei, potrivit ambasadorului SUA in Polonia.

- Președintele Joe Biden va participa, miercuri in Polonia, la o reuniune a liderilor din formatul NATO București 9 (B9), din care face parte și Romania, in timpul vizitei sale la Varșovia, unde subiectul sprijinului acordat Ucrainei va fi discutat, spune ambasadorul SUA in Polonia, Mark Brzezinski.

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a spus, la Bruxelles, ca Volodimir Zelenski participa, efectiv, astazi, la sedinta Consiliului European. Astazi, in ședința Consiliului European, la Bruxelles, se discuta despre Ucraina si ca vor exista intalniri in formate restranse cu presedintele Ucrainei, iar…

- "Exista un consens asupra acestui punct", a spus Scholz intr-un interviu acordat saptamanalului Bild am Sonntag.Aliatii occidentali ai Ucrainei s-au angajat sa o inarmeze cu rachete de precizie si sisteme de rachete, precum si cu tancuri, in timp ce incearca sa respinga trupele rusesti din estul tarii. Presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin cere miercuri armatei ruse sa nu mai bombardeze regiuni rusesti, de pe teritoriul Ucrainei, in urma carora multi oameni au ramas fara case si fara curent, relateaza Reuters. El a cerut acest lucru intr-o reuniune guvernamentala pe tema distrugerii unor locuinte si infrastructuri…

- Secretarul general al NATO - Jens Stoltenberg a declarat miercuri ca furnizarea de armament occidental Ucrainei va facilita obtinerea pacii, in timp ce Rusia condamna furnizarea de arme. Precizarea a fost facuta in urma accidentului de elicopter produs la periferia Kievului, fața de care si-a exprimat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat, luni, la Bucuresti, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis, ca ne aflam in ”cea mai mare criza de securitate dintr-o generatie intreaga” si a multumit Romaniei pentru ajutorul dat in cadul NATO si pentru sprijinirea Ucrainei. Șeful NATO…