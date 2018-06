Declaratii Klaus Iohannis: despre anuntul candidaturii, o eventuala suspendare si revocarea Codrutei Kovesi

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si-a anuntat sambata, la Sibiu, o noua candidatura la Presedintie. “Sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei”, a spus Iohannis, potrivit Agerpres. Presedintele Iohannis se afla, sambata, la Sibiu, la intalnirea festiva a Promotiei 1974-1978…

- Livia Stanciu, unul dintre judecatorii care au facut opinie separata in cazul deciziei privind existența unui conflict constituțional intre Guvern și Președinte privind revocarea Codruței Kovesi, susține ca Executivul nu are atribuții in revocarea procurorilor de rang inalt, astfel ca nu se poate…

- Prima reactie a ministrului Justitiei, dupa decizia CCR privind revocarea lui Kovesi. Tudorel Toader a scris, pe pagina sa de Facebook, ca judecatorii CCR au confirmat faptul ca presedintele Romaniei nu are nicio atributie legala asupra competentelor procurorilor-sefi. “Decizia CCR valorifica principiul…

- Update: Curtea Constituționala a admis sesizarea ministrului Justiției. Judecatorii CCR au admis sesizarea Guvernului și s-a constatat existența conflictului de natura constituționala intre Guvern și Administrația Prezidențiala. Președintele CCR a explicat ca in minuta ședinței va fi indicata și calea…

- Vizita Papei in Romania "va fi anuntata simultan de Vatican si Presedintie" Papa Francisc. Foto: Agerpres. Anuntul privind vizita Papei Francisc în România va fi facut simultan de Presedintia României si Vatican, a scris astazi purtatorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice…

- Liviu Dragnea anticipeaza decizia Curtii Constitutionale pe tema revocarii sefei DNA. Potrivit liderului PSD, joi, pe 10 mai, judecatorii constitutionali vor amana pronuntarea pentru o data ulterioara."Nu cred ca se pronunta saptamana asta. Nu stiu, nu am informatii. Mi se pare scurt", a declarat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , va sustine luni, 16 aprilie a.c., ora 18:00, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. Președintele va da un verdict cu privire la revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Cererea de revocare a sefei DNA a fost formulata de catre Tudorel Toader inca de…

- Președintele României, Klaus Iohannis, va anunța saptamâna viitoare daca o va revoca sau nu din funcție pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.Tudorel Toader a trimis la Cotroceni cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi dupa ce sectia pentru procurori a Consiliului Superior…