Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OSM) a anuntat, luni, ca noul tip de coronavirus este de zice ori mai letal decat gripa A H1N1.Noul tip de coronavirus este de zece ori mai letal decat virusul responsabil de gripa de tip A H1N1 aparuta la sfarsitul lui martie 2019 in Mexic, au indicat luni…

- Patrick McEnroe, 53 de ani, a dezvaluit, marți, ca este infectat cu noul coronavirus. Fostul tenismen spune insa ca se simte bine.In prezent analist sportiv la postul ESPN, Patrick McEnroe, fratele mai mic al legendarului tenismen John McEnroe, spune ca, din fericire, a avut doar simptome ușoare ale…

- Probleme pentru echipa la care joaca Florin Andone. Managerul sportiv al clubului Galatasaray, Abdurrahim Albayrak, a fost depistat poziviv cu coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de clubul din Turcia. Abdurrahim Albayrak, care deține și funcția de vicepreședinte al clubului din Istanbul, are 66…

- Deciziile vin la o saptamana de la investirea noului Guvern Orban și de la decretarea starii de urgența pe teritoriul Romaniei din cauza epidemiei de coronavirus.Autoritațile au anunțat, sambata, un nou bilanț al imbolnavirilor de COVID-19: 367 de cazuri de romani confirmați , o creștere cu 59 de cazuri…

- In cadrul ședinței Colegiului Prefectural de ieri, pe langa problematica virusului COVID-19, s-a avut in vedere și prevenirea cazurilor de gripa in unitațile școlare din județ. Directorul DSP Vrancea, Catalin Graur a atras atenția asupra situației din Odobești și Slobozia Bradului. Deși unitațile școlare…

- Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, a oferit, pentru Libertatea, primele declarații despre gorjeanul infectat cu coronavirus, dupa ce pacientul a fost adus la Institutul Matei Balș din București. Arafat a declarat și ca, pana la acest moment, nu s-au mai confirmat alte…

- Ramniceanca suspecta de coronavirus, preluata, ieri, cu o izoleta de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau, și transferata la Spitalul din Capitala nu are coronavirus. „Analizele efectuate la Institutul Matei Bals din Bucuresti au aratat ca femeia din Ramnicu Sarat nu este infectata…

- Primele declarații ale italianului infectat cu coronavirus, care a fost in Romania, arata ca informațiile potrivit carora a aflat de boala cand s-a intors in Italia sunt reale. "Mi-a fost frica, dar acum sunt bine", spune barbatul de 71 de ani. "Am fost in Craiova, dar nu m-am imbolnavit acolo", le-a…