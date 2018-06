Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia franceza a confirmat joi organizarea unui dineu de lucru, vineri, la Paris, cu seful guvernului italian Giuseppe Conte, dupa o convorbire avuta miercuri seara tarziu, in timpul careia Emmanuel Macron "a subliniat ca nu facut declaratii menite sa ofenseze Italia si poporul italian", informeaza…

- Fosta soție a lui Horia Moculescu credea ca și-a gasit fericirea alaturi de un italian bogat atunci cand s-a mutat in Toscana, dar a ajuns sa fie protagonista unei povești absolut ingrozitoare.

- Doi elevi din Bucuresti s-au luat la bataie si si-au impartit pumni si picioare, intr-un parc, din cauza unei tepe cu o tigara electronica, cei doi tineri sunt elevi in cadrul Colegiului National 'Ion Luca Caragiale'.

- Cristi Brancu a avut parte de un eveniment neprevazut joi seara, in cadrul emisiunii pe care o prezinta alaturi de Bianca Sarbu. Prezentatorul TV s-a ales cu capul spart, in timpul unei provocari cu pahare cu apa. Asu, cunoscutul cantaret, a scapat fara sa vrea un pahar din mana, iar obiectul din sticla…

- Caracatița mafiei din Italia si-a intins tentaculele pana in Romania. Un afacerist care spala banii gruparii a fost reținut joi intr-o acțiune comuna a DIICOT cu omologii italieni. Forțele de intervenție au luat astazi cu asalt palatul de la Pitesti al unui om de afaceri italian stabilit la noi de 14…

- Procurorii si politistii de combatere a criminalitatii organizate au efectuat, joi, cinci perchezitii pe raza municipiului Pitesti in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat...

- Situație halucinanta in Sardinia! Protagoniștii, o familie de romani. Intreaga poveste a inceput in momentul in care un pensionar din localitatea Valledoria i-a lasat prin testament ingrijitoarei romance suma de 1 milion de euro - bani și proprietați imobiliare. Ironia sorții a facut ca romanca sa moara…

- Judecatoarea Gabriela Iordache, fosta presedinta a Judecatoriei Pitesti care a incercat sa se sinucida duminica, 18 martie, este internata in continuare la Terapie Intensiva la Spitalul Floreasca din Capitala.