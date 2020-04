Stiri pe aceeasi tema

- Circa ​44% din populație are încredere mica în metodele prin care autoritatile abordeaza solutionarea crizei coronavirusului, arata datele unui sondaj Irsop, transmise luni HotNews.ro, iar 28% din populație are încredere mare sau foarte mare în capacitatea Guvernului. Aproape…

- Expertii Bitdefender recomanda utilizatorilor de Internet sa descarce declaratiile pe proprie raspundere doar de pe site-ul Guvernului si anunta ca a blocat o serie de pagini neoficiale pentru tentativa de frauda. "Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender recomanda cetatenilor…

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender recomanda cetatenilor care trebuie sa plece de acasa pe durata pandemiei sa evite sa descarce formulare de pe alte site-uri decat cele ale autoritatilor, intrucat pot divulga date personale unor necunoscuti. Ca masura de precautie, Bitdefender…

- Vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lisnic, a prezentat astazi, intr-un briefing, situația din regiunea transnistreana privind COVID-19, dar și acțiunile intreprinse impreuna cu autoritațile de la Tiraspol in perioada de carantina.

- Zeci de mii familii din Romania depind in acest moment de legea privind acordarea zilelor libere de la serviciu cand scolile sunt inchise. Guvernul a modificat proiectul, dar de doua zile el nu este publicat in Monitorul Oficial. Parintii sunt nedumeriti si isi cer sfaturi unii altora pe grupurile de…

- CHIȘINAU, 18 mart – Sputnik. Agenții economici care majoreaza speculativ prețurile risca sa fie sancționați, iar prețurile vor fi plafonate. Declarația a fost facuta de șeful statului, Igor Dodon, dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19. Potrivit…

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan sustine ca PSD a stabilit „o noua premiera politica” votand programul de audiere a ministrilor in comisiile parlamentare fara a fixa, insa, si data votului de investitura pentru Guvernul Citu. „PSD a mai stabilit o premiera: a votat programul audierilor ministrilor…

- Noul reprezentant special al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru procesul de reglementare transnistreana, ambasadorul Thomas Mayr-Harting, intreprinde incepand de marti o vizita in Republica Moldova, in timpul careia va purta discutii cu oficiali moldoveni si cu reprezentanti…