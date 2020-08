Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban și liderul USR, Dan Barna, vor susține o conferința de presa, in Piața Universitații, pentru a prezenta candidații la primariile de sector din Capitala.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA: cum s-au facut jocurile in culisele negocierilor de pe…

- Traian Basescu spune ca lucrurile sunt tranșate, PMP nefiind dorit în alianța dreptei pentru București, astfel ca va avea candidați proprii la Primaria Capitalei și la primariile de sector, pentru ca "nu este un partid de milogi". Întrebat despre candidatura sa la Primaria București,…

- Nicușor Dan, candidatul dreptei la Primaria Capitalei, nu este foarte optimist in privinta unui acord, intre PNL si USR-PLUS, si la sectoare. El a declarat, la Digi24, ca sunt 50 la suta șanse ca cele doua forte politice sa bata palma pentru candidați comuni, dar in egala masura exista și varianta ca…

- Președintele USR, Dan Barna, a anunțat vineri, ca la sfarșitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidații comuni la primariile de sector din București, in perspectiva alegerilor locale din septembrie. „Da. La scurt timp dupa informala din…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, va avea o conferința de presa comuna cu primarul Sectorului 3, Robert Negoița, duminica. In cadrul conferinței este de așteptat ca cei doi sa parafeze o alianța și sa anunțe candidații la Primaria Capitalei și la sectoare.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

