- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a pledat in Congres pentru mentinerea ajutorului american pentru tara sa, a ajuns la Casa Alba pentru a-și susține inca o data cauza. El a fost primit de presedintele american Joe Biden, cu care sustine in aceste momente o conferinta de presa comuna. Orice…

- Presedintele american Joe Biden il va primi marti la Casa Alba pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in condițiile in care discutiile privind ajutorul militar pentru Ucraina sunt blocate in Congres, relateaza CNN.

- Președintele american Joe Biden a deplans miercuri, 18 octombrie, intr-un discurs susținut la Tel Aviv, pierderile de vieți omenești in timpul atacurilor comise de Hamas pe data de 7 octombrie in Israel. Dar el i-a avertizat, de asemenea, pe israelieni ca, in timp ce simt furie, nu trebuie sa se lase…

- SUA ar trebui sa furnizeze Ucrainei rachete ATACMS, care au toate capabilitațile de a lovi ținte rusești in Crimeea, și nu o versiune limitata a acestor arme, a declarat generalul Ben Hodges, fost comandant al forțelor terestre americane in Europa, intr-un interviu pentru Newsweek . Președintele american…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca acordul pe termen lung, prin care Kievul și Washingtonul au convenit sa lanseze o producție comuna de armament, va crea locuri de munca și o noua baza industriala in Ucraina, relateaza Reuters.Volodimir Zelenski a fost primit joi la Casa…

- Casa Alba a anuntat joi ca Statele Unite vor livra Ucrainei „importante” mijloace de aparare aeriana, dar presedintele Joe Biden nu doreste sa furnizeze rachete ATACMS cu raza lunga de actiune solicitate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, relateaza AFP.