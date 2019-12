Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, detine mai multe terenuri intravilane si agricole, doua case, un cont de 300.000 de euro la BRD si venituri din dividende. Potrivit declaratiei de avere, care a fost publicata pe site-ul Guvernului, Ion Stefan detine…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Vasile Citu, detine, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, cote parti de 1/2 dintr-un teren agricol de un hectar, un teren forestier de 75 de hectare si unul intravilan de 1.250 de metri patrati. Terenurile au fost dobandite prin donatie…

- Prim-ministru Ludovic Orban și-a publicat declarația de avere, pe site-ul Guvernului, la o luna de la preluarea mandatului. Potrivit documentului, el a avut in anul 2018 un venit mediu lunar de 3.083 de lei. Potrivit declarației de avere, publicata ieri pe site-ul Guvernului, premierul locuiește in…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, are un teren intravilan de 1.700 de metri patrati si un teren agricol de 4.100 de metri patrati, cumparate in 2002, respectiv 2007, dar si o casa de 280 de metri patrati si doua apartamente de 71 si, respectiv, 51,47 metri patrati, toate bunurile…

- Potrivit declaratiei de avere, care a fost publicata pe site-ul Guvernului, Gheorghiu este proprietarul unui teren in Vadul Moldovei (Suceava), cumparat in 2008, alte trei fiind achizitionate, impreuna cu sotia, in 2010 si 2011.Gheorghiu a mai achizitionat, in 2010, o casa in Suceava si…

- Premierul Ludovic Orban și-a publicat ieri declarația de avere, pe site-ul Guvernului, la o luna de la preluarea mandatului, informeaza Digi 24. Conform documentului, acesta a avut in anul 2018 un venit mediu lunar de peste 3.000 de lei. Soția sa, Mihaela Orban, nu a avut venituri in anul fiscal incheiat.Ludovic…

- Incepand de luni, 04.11.2019, circulația rutiera va fi inchisa pe DN7C (Transfagarasan), de la kilometrul 104 (Piscu Negru, județul Argeș) pana la kilometrul 130+800 de metri (Cabana Balea Cascada, județul Sibiu). Decizia inchiderii acestui sector de drum a fost luata in conformitate cu Regulamentul…

- Klaus Iohannis, candidat al PNL pentru un nou mandat la Cotroceni, deține cinci case și un cont bancar in valoare de 250.000 lei. Totodata, șeful statului și soția lui au obținut venituri in valoare de 61.658 lei prin inchirierea unui imobil din Sibiu, potrivit declarației de avere publicata de BEC.Citește…