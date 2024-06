Declaratii de avere: Enache Bucovala, consilier judetean PNL in cadrul CJ Constanta. Averea si interesele (DOCUMENTE)

In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese al lui Enache Bucovala, consilier judetean PNL aferenta ultimului an fiscal Bucovala a declarat ca detine doua terenuri intravilane, ambele situate in Constanta, unul dobandit in 2014 si altul in 2017, ambele prin contract de vanzare cumparare Acesta detine si o casa de locuit in Constanta, construita in anul 2020, cu o suprafata de 620 m2 dar si doua autoturisme, unul marca Dacia, an de fabricatie 2008 si celalalt marca VW ...