Potrivit datelor oficiale, familia Lilianei Dragomir, sef Sectie la Directia Regtionala de Drumuri si Poduri Constanta Sectia autostrazi, detine trei autoturisme.

- Aceasta este decizia membrilor Consililui de Administratie al Regiei luata la inceputul acestei saptamani. Mandatul acesteia este pe o perioada de patru luni, cu posibilitatea de prelungire cu inca doua luni, potrivit OUG 109 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice Dobrin a detinut…

In ultima declaratie de avere, depusa pe 13.05.2022 Dorina Necula a mentionat ca nu detine terenuri sau autoturisme.

Laurentiu Chirtop detine un teren intravilan de 213 mp, dobandit in anul 1997 prin donatie Chirtop a mentionat ca detine o casa de locuit de 148 mp dobandita in anul 1997 De asemenea, are un autoturism Toyota, an de fabricatie 2012 achizitionat prin contract de vanzare cumparare.