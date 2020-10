Stiri pe aceeasi tema

- ''Dupa ce am fost testata negativ de fiecare data, inclusiv in fiecare zi incepand de joi, luni dimineata am fost testata pozitiv pentru COVID-19 fara sa am simptome'', a scris McEnany pe Twitter. In timp ce presedintele Donald Trump este in continuare internat in urma infectarii cu noul coronavirus,…

- Președintele american Donald Trump s-a simțit rau ieri din cauza infecției cu COVID-19, in pofida faptului ca oficiali ai Casei Albe au declarat contrariul, a transmis șefului Cancelariei, Mark...

- Presedintele american, Donald Trump, este ingrijit cu un tratament experimental impotriva COVID-19, anticorpi de sinteza, si are "moralul bun" chiar daca este obosit, a anuntat vineri medicul Casei Albe, noteaza AFP. "In aceasta dupa-amiaza, presedintele este inca obosit, dar are o moralul bun", a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca Serbia si Kosovo au ajuns la un acord asupra unei "normalizari economice" la capatul a doua zile de discutii la Casa Alba, informeaza AFP si Reuters. "Serbia si Kosovo s-au angajat in favoarea unei normalizari economice", a declarat Trump din Biroul…

- Presedintele american, Donald Trump, nu are planuri sa se intalneasca cu familia lui Jacob Blake, un afro-american grav ranit de politie la Kenosha, in cursul vizitei sale marti in acest oras din statul Wisconsin, a informat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, citata de AFP…

- Presedintele american, Donald Trump, nu are planuri sa se intalneasca cu familia lui Jacob Blake, un afro-american grav ranit de politie la Kenosha, in cursul vizitei sale marti in acest oras din statul Wisconsin, a informat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, citata de AFP. "La…

- Donald Trump este in alerta! Un incident armat linga Casa Alba l-a facut pe presedintele american sa-și intrerupa brusc conferinta de presa la doar trei minute dupa ce o incepuse luni, relateaza marti dpa. Imediat, liderul american a fost evacuat. Incident armat linga Casa Alba! Presedintele SUA Donald…

- Președintele american Donald Trump a fost escortat brusc de la o conferința de presa de la Casa Alba de catre Serviciile Secrete la scurt timp dupa ce și-a început conferința, relateaza Reuters. Video: Trump escorted out of briefing room pic.twitter.com/5qaJQlKszI— David Nakamura…