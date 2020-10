Declaraţii ale premierului Ludovic Orban la Timişoara Declaratii ale premierului Ludovic Orban la Timisoara Foto: gov.ro Autoritațile cauta soluții pentru suplimentarea numarului de paturi din spitale în contextul creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Premierul Ludovic Orban a declarat astazi la Timișoara ca se dorește ca toți pacienții care au nevoie sa poata fi tratați și a subliniat ca respectarea masurilor de protecție reduce numarul oamenilor infectati.

Ludovic Orban: Noi avem un plan de crestere a capacitatii de tratare atât în sectile obisnuite, cât si în sectiile… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, la Timișoara, ca Guvernul are un plan de creștere a capacitații de tratare a pacienților cu COVID-19, atat in secțiile obișnuite, cat și in cele de terapie intensiva.„Avem un plan de creștere a capacitații de tratare atat in secțiile obișnuite,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca obiectivul prioritar este cresterea capacitatii de tratare a pacientilor cu COVID-19 in sectiile de terapie intensiva, iar ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a prezentat situatia paturilor din aceste sectii, mentionand ca in…

- UPDATE – Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, cresterea capacitatii de testare pentru coronavirus, precum si a numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva. Precizarile au fost facute in debutul sedintei de guvern. ‘Cresteti in continuare capacitatea…

- Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, cresterea capacitatii de testare pentru coronavirus, precum si a numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva. Precizarile au fost facute in debutul sedintei de guvern. "Cresteti in continuare capacitatea de testare,…

- In secțiile de terapie intensiva sunt „500 de pacienți” #covid 825 de noi cazuri de COVID-19 au fost anunțate astazi de autoritați, dar se raporteaza la un numar relativ mic de teste efectuate, mai puțin de 6.500, ceea ce duce la unul dintre cele mai ridicate procente de rezultate pozitive din ultima…

- 476 de bolnavi de COVID-19 internati in sectiile de terapie intensiva Foto: Arhiva. Numar record al pacientilor aflati în stare grava în urma infectarii cu virusul SARS-CoV-2 - sunt 476 de bolnavi internati în sectiile de terapie intensiva. Ieri au fost…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri ca exista in acest moment 840 de paturi la terapie intensiva pentru bolnavii COVID, iar 112 pacienti sunt intubati. Premierul Ludovic Orban l-a intrebat, la inceputul sedintei de guvern, pe ministrul Sanatatii ce masuri a luat pentru a creste numarul…

- Posibilitatea reducerii programului de lucru al medicilor de la ATI Foto: DSU Premierul Ludovic Orban a discutat marti cu sindicatele din sanatate carora le-a promis ca va analiza posibilitatea reducerii programului de lucru al medicilor de la terapie intensiva, dar și creșterea sporului salarial…