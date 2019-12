Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a confirmat marti ca a clasat, saptamana trecuta, dosarul Rompetrol II, iar procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat ca a fost "o scapare" din partea procurorilor faptul ca nu a fost dat un comunicat de presa. Initial, informatia privind clasarea dosarului a fost facuta…

- Procurorul general Bogdan Licu a declarat marti ca a convocat conducerea DIICOT pentru o discutie in ceea ce priveste clasarea dosarului Rompetrol 2 si ca, la fel ca in orice dosar, se poate formula plangere...

- Procurorul general interimar Bogdan Licu spune ca se gandeste foarte serios daca va candida pentru un mandat plin, dar nu a luat inca o decizie. Intrebat daca reprosurile ministrului Justitiei la adresa procurorilor sunt indreptatite, Licu a spus ca "multi colegi se multumesc cu ce primesc si nu se…

- Bogdan Licu, procurorul general interimar, a sosit marti la CSM, pentru sedinta Sectiei pentru procurori in care se alege candidatul pentru functia de vicepresedinte al Consiliului, urmata de sedinta Plenului CSM.La intrare, Bogdan Licu a fost intrebat ce asteptari are de la viitoarea conducere…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins miercuri cererea procurorului general de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in Dosarul Revolutiei impotriva lui Petre Roman, a lui Teodor Brates si a sute de alte persoane, informeaza g4media.ro. Solutia nu a fost inca publicata pe site-ul ICCJ.Procurorul…

- Curtea Suprema a respins recursul procurorului general interimar Bogdan Licu privind suspendarea verificarii dispuse de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) asupra tezei sale de doctorat.

- Bogdan Licu a spus in plenul CSM de marți, la dezbaterea raportului privind cauzele cu magistrați de la DNA, ca este „circumspect” cu privire la acuzațiile lansate la adresa SRI privind implicarea in dosare. „O boala de atunci e și acum, dar sub alta forma”, spune procurorul general. Declarațiile…

- Procurorul general Bogdan Licu a declarat marti dimineata, referindu-se la cazul fetitei de 11 ani ucise la Gura Sutii, ca autoritatile romane nu au inca dovada oficiala ca cetateanul olandez suspectat de uciderea fetei s-a sinucis, dar cand aceasta va exista, procurorii vor dispune clasarea cauzei,…