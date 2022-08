Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile Republicii Moldova admit scenariul ca Gazprom va deconecta livrarile de gaz pentru țara noastra. Despre aceasta a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, care a subliniat ca Guvernul are soluții pentru orice scenariu, transmite Știri.md. {{630787}}"Noi…

- Guvernul va analiza potențiale riscuri in cazul unor limitari sau a sistarii livrarii de gaze naturale in Moldova de catre Gazprom, in perioada sezonului de incalzire 2022-2023. Sunt analizate 3 scenarii in acest sens: limitarea in proporție de 35%, de 50% sau de 100%, adica sistarea integrala a contractului…

- Noul director al I.S. Moldelectrica, Sergiu Aparatu, a fost prezentat astazi, 8 iulie, echipei de catre Andrei Spinu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale. „Lucreaza in domeniul electroenergetic de mai bine de 14 ani, dintre care 10 ani la Moldelectrica (2008-2018), unde a capatat experiența…

- Republica Moldova s-a angajat sa accelereze reformele in sectorul energetic, fiind avantajata de poziția de țara candidata pentru aderare la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de catre viceprim-ministrul Andrei Spinu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, in cadrul celui de-al…

- Centrala Termoelectrica de la Cuciurgan, de pe malul stang al Nistrului, a acceptat sa incheie un contract de livrare pe doua luni, iulie și august la un preț de aproape 60 de dolari MWh, ceea va permite ca prețul electricitații pentru consumatorii finali sa nu fie majorat, despre acest lucru a anunțat…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu considera ca tariful de 24 de lei la gaz este unul exagerat, insa ANRE urmeaza sa faca calcule și sa aprobe un preț final. Calculele arata ca tariful nu acopera gazul care il cumparam de la Gazprom. Devierile negative au facut ca Moldovagaz…

- SA ”Moldovagaz” n-a primit de la ”Gazprom” un raspuns la solicitarea de prelungire a termenului pentru auditarea datoriei istorice. Astfel, potrivit Radiochisinau.md, Andrei Spinu, viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale al Republicii Moldova, a anunțat acest fapt vineri,…