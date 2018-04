Declaratie surprinzatoare a lui Frans Timmermans dupa victoria lui Orban in Ungaria

Stiri pe aceeasi tema

- UE are "datoria" de a preveni reinstaurarea dictaturii in spatiul comunitar, a declarat Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, facand referire la situatia din Ungaria si Polonia, informeaza site-ul de stiri EUobserver.

- UE ii cere lui Viktor Orban sa respecta valorile europene, intr-un mesaj transmis dupa ce a caștigat un nou mandat ca premier al Ungariei. In replica, acesta a spus ca lucrurile nu mai pot continua asa in Uniunea Europeana, scrie EFE, citat de Agerpres. Intr-un mesaj transmis de Comisia Europeana, liderii…

- Participarea doamnei senator Gabriela Cretu, presedinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Romaniei la Conferinta 'Extinderea estica a zonei euro', organizata de Friedrich Ebert Stiftung si Banca Nationala a Croatiei la Zagreb, in perioada 20-21 martie. Presedinta Comisiei pentru afaceri europene…

- Urmatoarele alegeri parlamentare europene vor avea loc in cele mai multe tari pe 26 mai 2019, au convenit guvernele europene marti, relateaza Reuters. Data, propusa de Parlamentul European (PE), urmeaza sa fie supusa unor aprobari finale, insa este putin probabil sa fie schimbata. Ea cadea pe 9 iunie,…

- Faptul ca Biserica este institutia in care romanii au cea mai mare incredere este un lucru știut. Și statistica ne demonstreaza acest lucru. Avem 27.384 de biserici, dintre care 16.400 aparțin Bisericii Ortodoxe Romane. Autostrazi? Prea puțini kilometri de astfel de șosele moderne, mai precis, 746.…

- "Un nou esec al eliminarii Mecanismului de Cooperare si Verificare al Comisiei Europene in 2019 va fi cauzat exclusiv de asaltul si de atacurile lui Liviu Dragnea si ale PSD la adresa sistemului de justitie. Mesajele transmise de Frans Timmermans in privinta justitiei si actiunilor guvernarilor PSD…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se va intalni marti cu liderii coalitiei de dreapta aflata la conducerea guvernului austriac. Coalitia, formata din conservatori si extrema dreapta, are aceleasi viziuni ca Orban asupra imigratiei si sunt deschisi catre legaturi mai stranse cu prim-ministrul ungar,…