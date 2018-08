Declaraţie şocantă: Românii vor câştiga mai mult, dar o vor duce mai prost. Când va avea loc declinul “As spune ca principalul risc nu e neaparat cel de depasire a deficitului de 3%, ci, mai degraba, structura bugetului. In momentul de fata avem cheltuieli foarte rigide, de tip salarii sau asistenta sociala, dar, in primul rand pensii, care au atins deja o pondere foarte mare in buget. Practic, aceasta inseamna o vulnerabilitate in momentul in care economia nu va mai fi in faza sa cea mai buna. Sa zicem ca nu va mai creste cu 6-7% cat am avut anul trecut, nici macar cu 4% cat se estimeaza pentru anul acesta, ci va creste cu mult mai putin, sau, doamne fereste, vom intra in faza de recesiune economica.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

