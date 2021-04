Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko sustine ca a dejucat o tentativa de lovitura de stat si de asasinat care i-ar fi vizat pe el si pe familia sa si ar fi fost planuita de Statele Unite. Doi cetateni belarusi au fost arestati la Moscova, informeaza AFP.

- Serviciul secret FSB din Rusia a anuntat sambata ca a fost dejucat un atac asupra presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, relateaza DPA. FSB si serviciile de securitate belaruse au arestat doi barbati la Moscova. Unul dintre ei avea de asemenea si cetatenie americana. Intr-o inregistrare video, seful…

- Rusia „nu dorește un conflict direct” cu Statele Unite, chiar daca își va „continua eforturile de destabilizare împotriva Ucrainei”, au estimat serviciile de informații americane în raportul lor anual privind amenințarile la adresa Statelor Unite, potrivit AFP.„Moscova…

- Un înalt oficial de la Kremlin a declarat joi ca Rusia va fi forțata sa-și apere cetațenii din estul Ucrainei în funcție de amploarea conflictului militar de acolo, a transmis joi agenția TASS, citata de Reuters. Oficialul, Dmitry Kozak, a declarat ca începerea unei acțiuni…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia impotriva oricarei incercari de intimidare a Ucrainei, in urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP preluat de agerpres. "Suntem absolut ingrijorati de escaladarile recente ale actelor…

- Statele Unite au facut apel joi la "retinere" in Armenia si au cerut fortelor armate din aceasta tara sa nu se amestece in sfera politica, informeaza AFP. "Monitorizam situatia indeaproape", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului american de Stat, Ned Price, in legatura cu situatia din Armenia,…

- Autoritatile haitiene au anuntat ca au dejucat duminica un plan de lovitura de stat care il viza pe controversatul presedinte Jovenel Moise care a pretins ca a scapat dintr-o tentativa de asasinare, noteaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Proteste in Germania, din cauza restricțiilor impuse…

- Presedintele american Joe Biden a condamnat lovitura de stat militara din Myanmar, cerand mobilizarea comunitatii internationale pentru exercitarea de presiuni. De asemenea, el a avertizat ca ar putea dispune sanctiuni.