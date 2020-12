Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea de cenzura nu are nicio șansa, iar cel mai probabil, Parlamentul nici nu va avea cvorum pentru a o examina. Declarații in acest sens au fost facute vineri, de catre președintele in exercițiu, Igor Dodon.”Aceasta moțiune nu are nicio șansa sa fie votata.

- 23:16 Deputații au votat bugetele țarii, politica fiscala și au inchis sesiunea. Zinaida Greceanii anunța ca legislatotii vor fi intruniți in ședințe speciale pentru a examina moțiunea de cenzura depusa astazi impotriva Guvernului, dar și una legata de investirea noului președinte al țarii.

- Deputatul socialist Vlad Batrincea sustine ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului, depusa de catre deputatii PAS, Platforma DA si PDM, „nu este o solutie si nu asigura tot procesul”. Afirmatia a fost facuta in contextul in care prin demiterea Guvernului se urmareste provocarea alegerilor parlamentare…

- Deputatul PAS Igor Grosu a citit miercuri, 16 decembrie, de la tribuna centrala a Parlamentului, motiunea de cenzura inregistrata impotriva Guvernului Chicu. Documentul a fost semnat de catre 34 de deputati din Platforma DA, PAS si PDM. Dupa ce a incheiat de citit motiunea de cenzura, deputatii semnatari…

- Deputații socialiști se arata nedumeriți de moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Ion Chicu pe care fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate o va depune, astazi, la ședința in plen.

- Daca PAS nu inițiaza moțiunea de cenzura contra Guvernului, precum a spus-o recent, o va face Platforma DA, declara Andrei Nastase in cadrul unei emisiuni de la N4, comunica Noi.md „Daca acest lucru nu se va produce la ședințele urmatoare ale Parlamentului, o va face Platforma Demnitate și Adevar”,…

- Deputatul Partidului Socialistilor Vlad Batrincea sustine ca, desi situatia in Parlament a iesit de sub control, proiectul politicii bugetar-fiscale, proiectul legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2021 au fost votate in prima lectura. Acesta a declarat…