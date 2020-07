Stiri pe aceeasi tema

- „Deci lumea cunoaste programul Prima Casa, care a fost transformat intr-o „Familie, o casa” si acum noi o sa ii spunem „Noua casa”. Dar se rezolva toate probleme care existau si inadvertentele, nu?”, l-a intrebat Ludovic Orban pe ministrul de Finante. Florin Citu a spus „bineinteles”. Premierul a mai…

- Presedintele social-democratilor brasoveni, senatorul Marius Dunca, acuza guvernul PNL de "incompetenta in gestionarea economiei nationale", in urma declaratiilor facute de premierul Ludovic Orban si de ministrul Finantelor, Florin Citu cu privire la impactul crizei economice."In timp ce Comisia…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a explodat dupa ce premierul Ludovic Orban a anunțat ca nu exista bani pentru majorarea alocațiilor copiilor. Ponta acuza PNL ca are in schimb bani pentru angajari pe pile și pentru firme de casa."Asa a fost mereu cand PNL / PDL au fost la guvernare- ei nu…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca premierul Ludovic Orban are, de acum inainte, resursa necesara pentru dublarea alocatiilor si marirea pensiilor, dupa ce legea privind impozitarea pensiilor a trecut de Parlament. "PSD a asteptat, timp de sase luni, pe domnul Orban si Guvernul…

- Florin Cițu a anunțat ca Guvernul nu va respecta legea pensiilor, in ciuda sumelor record imprumutate in acest an. Ministrul de Finanțe a precizat ca punctul de pensie va crește cu doar 10%, nu cu 40%, așa cum scrie in lege. Ministrul a fost pus la punct de șeful sau de guvern și de partid, Ludovic…

- "A avut grija, in calitatea lui de ministru camatar, sa introduca un domeniu care nu exista in programul PSD din 2017: investițiile financiare. IFN-urile, care sunt controlate astazi de catre cei care sunt astazi in jurul lui Ludovic Orban și lui Florin Cițu, domnul Sighiartau, spre exemplu, au depusa…