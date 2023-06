Stiri pe aceeasi tema

- Face din sanatate o prioritate și chiar daca ar avea și oaspeți din strainatate, tot echilibrat i-ar hrani. Vorbim despre Maria-Victoria Racu, protagonista ediției de astazi, medic nutriționist de profesie și șefa secției Sanatatea nutriționala și a copiilor la Agenția Naționala pentru Sanatate Publica.…

- Republica Moldova nu va adera la UE nici in 2024, nici in 2025, acest proces este unul de durata și necesita reforme ambițioase, a declarat in cadrul emisiunii ,,La 360 de grade” de la postul nostru de radio ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Janis Mazeiks. In opinia oficialului, procesul de…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica informeaza despre confirmarea unui caz de rujeola la o persoana de 43 de ani din Chișinau, recent revenita dintr-o calatorie din afara țarii, dupa o perioada de trei ani, ultimul caz de rujeola a fost inregistrat la 25 martie, 2020.

- Summitul Comunitatii Politice Europene (CPE) de la Chisinau, de pe 1 iunie, este un pas foarte important in inceperea negocierilor de aderare la UE de catre Republica Moldova si un semnal bun pentru a finaliza procesul de implementare a conditionalitatilor impuse de Bruxelles. Afirmațiile au fost facute…

- Statele Unite ale Americii sunt interesate de importul de cereale ecologice din Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova ca urmare a intrevederii cu reprezentanții mediului de afaceri din SUA care activeaza in domeniul producerii și exportului…

- Peste 1000 cetațeni din Ucraina, dintre care 739 femei și 279 barbați (1018 cetațeni) s-au angajat la munca in Republica Moldova. Cei mai mulți cetațeni ucraineni sunt angajați in municipiul Chișinau (770), UTA Gagauzia (45) și Balți (38), se arata intr-un comunicat emis de Agenția Naționala pentru…

- Peste 260.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 vor expira la sfarșitul lunii martie, anunța șeful departamentului de supraveghere epidemiologica a Agenției Naționale de Sanatate Publica (ANSP), Veaceslav Guțu. De asemenea, el a mai declarat ca alte 35.000 de doze de vaccin vor expira pana la sfarșitul…

- Un caz pozitiv de pesta porcina africana la suine domestice a fost depistat in raionul Criuleni, localitatea Mașcauți, a declarat luni Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), in raportul saptamanal privind situația epizootica din Republica Moldova și regiune, in perioada 4-10 martie,…