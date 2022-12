Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a folosit joi cuvantul "razboi" pentru a se referi la conflictul din Ucraina, aceasta fiind prima data cand se abate in mod public de la "operatiune militara speciala", scrie CNN.

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu oficiali responsabili cu „operațiunea militara speciala” rusa din Ucraina, a anunțat, sambata, Kremlinul, in timp ce teritoriul ucrainean a fost vizat de bombardamente rusești masive. „Vineri, președintele a petrecut intreaga zi la cartierul general al…

- Lovitura cu racheta in Polonia ‘nu este nimic altceva decat un mesaj al Rusiei adresat summitului G20’, a declarat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski prin videoconferinta in fata liderilor grupului reunit in insula indoneziana Bali, in contextul in care versiunea ca a fost totusi vorba…

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Presedintele rus Vladimir Putin va avea in aceasta saptamana o intalnire cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, prima dupa retragerea trupelor din Herson.

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri ca nu are in vedere "pentru moment" noi lovituri "masive" asupra Ucrainei, nici sa extinda mobilizarea pe care a ordonat-o in urma cu trei saptamani pentru a face fata esecurilor armatei sale, relateaza France Presse.Rusia "nu are drept obiectiv sa distruga…

- Adunarea generala a Națiunilor Unite a condamnat in mod covarșitor „tentativa de anexare ilegala” a Rusiei a patru regiuni ucrainene. Președintele american Joe Biden a declarat ca votul transmite un „mesaj clar” Moscovei.

- In cursul acestei zile, președintele Rusiei, Vladimir Putin, este așteptat sa susțina o declarație de presa pe un subiect extrem de important. Conform surselor citate de Reakovka, Putin va anunțat schimbarea statutului ”operațiunii speciale”, iar aceasta ar putea fi denumita ”operațiune antiterorista”,…

- ”Statele Unite condamna azi tenativa frauduloasa a Rusiei de a anexa parti din teritoriul Ucrainei”, denunta, citat intr-un comunicat, presedintele american Joe Biden. Biden denunta o ”incalcare a dreptului interntaional care calca in picioare Charta ONU”. El da asigurari ca Statele Unite ”vor continua…