- Noul ministru pentru Brexit al Marii Britanii, Dominic Raab, a declarat ca tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca negocierile cu Uniunea Europeana referitoare la un nou acord comercial sa esueze, transmite Bloomberg.”Orice guvern responsabil trebuie sa se asigure ca avem un…

- Guvernul olandez elaboreaza un 'ghid', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters, preluata de agerpres. Olanda a inceput…

- Boris Johnson , ministrul britanic de Externe, si-a prezentat demisia luni, a anuntat Guvernul de la Londra, potrivit postului ITV. "In aceasta dupa-amiaza, premierul Theresa May a acceptat demisia lui Boris Johnson din functia de ministru de Externe. Inlocuitorul sau va fi anuntat in scurt timp.…

- David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat pe fondul dezacordului sau fata de pozitia Guvernului Theresa May în legatura cu procesul de iesire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului BBC News.

- Oameni importanti din cadrul campaniei Leave.eu, adica pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), au intretinut legaturi cu oficiali rusi inainte si dupa referendumul intrat in istorie cu denumirea Brexit, relateaza Observer, editia de duminica a The Guardian.

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…