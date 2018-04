Stiri pe aceeasi tema

- Ce a declarat Marius Lacatuș dupa meciul Steaua – Rapid, 1-3, disputat sambata seara, pe Arena Naționala, in cadrul etapei a 23-a a Ligii a IV-a. “Nu am avut o zi buna. Rapidul ne-a dominat la combativitate și agresivitate. Au știut sa speculeze mai bine anumite faze. Speram sa ne luam revanșa in play-off.…

- Partida dintre CSA Steaua și Academia Rapid a fost umbrita de evenimentele reprobabile, care i-au avut protagoniști pe ultrașii celor doua fomații. Pe teren, s-a impus echipa din Giulesti, in tribune s-au impus fortele de ordine, care au folosit scuturile, bastoanele si gazele lacrimogene pentru…

- Echipa de fotbal Academia Rapid a invins, sambata, cu scorul de 3-1 (1-1) formatia CSA Steaua intr-o partida disputata pe Arena Nationala din Capitala, in cadrul etapei a 23-a a Ligii a...

- Steaua Bucuresti - Academia Rapid 1-3 (Predescu 40 + 5 din 11m / Niculae 41, Burlacu 54, Vlada 60). Prima repriza a fost marcata de incidentele violente petrecute la mijlocul actului intai. S-a lasat cu sange, evacuari de pe stadion si gaze lacrimogene dupa ce miezul conflictului a prins cheag la Tribuna…

- Directorul tehnic al CSA Steaua, Marius Lacatus, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste ca la partida cu Academia Rapid din etapa a 23-a a Ligii a IV-a la fotbal numarul fanilor stelisti prezenti pe Arena Nationala sa il depaseasca pe cel al suporterilor adversi. "La…

- Derby-ul Ligii a IV-a CSA Steaua - Academia Rapid va avea loc unde și-au dorit numeroșii fani ai celor doua echipe. “Pohta” lor, vorba lui Gigi Becali, a fost indeplinita, in ciuda faptului ca inchirierea Arenei Naționale, pentru ca despre ea este vorba, va costa undeva la 25.000 de euro. Și asta doar…

- Derby-ul dintre CSA Steaua Bucuresti si Academia Rapid, din etapa a XXIII-a a Ligii a IV-a a Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti, va avea loc in data de 14 aprilie, pe Arena Nationala din Capitala, potrivit unui comunicat postat pe site-ul clubului militar. ''In urma reanalizarii arenelor…