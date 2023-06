Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a facut noi declarații de simpatie fața de Vladimir Putin, intr-un interviu acordat ziarului german Bild, preluat de presa maghiara. Orban spune ca Putin nu este criminal de razboi, ca este un lider „popular” și ca Ucraina nu mai este o țara suverana.

- Occidentul, in frunte cu SUA, duce „un razboi hibrid nedeclarat” impotriva Rusiei si cauta sa destabilizeze situatia politica din Rusia inaintea alegerilor prezidentiale din 2024, in acelasi mod in care a facut-o in Ucraina (in 2014) si a incercat sa o faca si in Belarus (sase ani mai tarziu), a declarat…

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, vazut ca unul dintre cei mai fideli aliati ai lui Vladimir Putin, a declarat ca razboiul din Ucraina ar putea dura zeci de ani, cu perioade lungi de lupte intrerupte de armistitii, a relatat joi agentia rusa de presa RIA, citata de Reuters. „Acest conflict…

- Bruno Kahl, seful Agentiei germane de Informatii (BND), a declarat, a nu vede nicio slabire a regimului presedintelui rus Vladimir Putin. „Rusia este inca capabila sa duca un razboi pe termen lung”, a spus el, potrivit DPA, citat de Reuters. „Nu vedem nicio fisura in sistemul Putin”, a declarat Kahl…

- Fostul premier britanic Boris Johnson l-a calificat pe Emmanuel Macron drept „gretos” pentru ca a calatorit la Moscova pentru a se intalni cu Vladimir Putin, in ianuarie 2022, cand a incercat sa-l convinga pe liderul de la Kremlin sa nu invadeze Ucraina, a dezvaluit un fost consilier al guvernului britanic.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat duminica – intr-un interviu pentru publicatia L’Opinion – ca Rusia a „pierdut deja din punct de vedere geopolitic” in razboiul pe care l-a declansat impotriva Ucrainei si a intrat intr-o „forma de vasalitate fata de China”, scrie France Presse. „Rusia…

- Serviciul de presa al presedintelui rus acuza Ucraina ca a incercat sa atace Kremlinul cu drone, in noaptea de marti spre miercuri, intr-o tentativa esuata de asasinare a presedintelui rus Vladimir Putin. Acest ”act terorist” ucrainean nu a facut nicio victima, iar seful statului rus nu a fost ranit,…

- Ghenadi Gudkov, fost ofițer in KGB-ul sovietic și opozant politic al regimului Putin, a afirmat, intr-un interviu pentru presa franceza, ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei nu se va sfarși odata cu o eventuala infrangere militara. ”Razboiul nu se va termina prin victoria militara a Ucrainei. Razboiul…