Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, acum vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, si-a exprimat vineri increderea in „victoria" Rusiei in Ucraina, la un an de la declansarea invaziei Moscovei. relateaza EFE si AFP.

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev i-a raspuns, miercuri, președintelui american Joe Biden care a cerut in discursul susținut la Varșovia ca Rusia sa iși retraga trupele din Ucraina. Medvedev, unul dintre cei mai apropiați oameni de Vladimir Putin i-a trasmis ca fara o victorie in Ucraina, „Rusia…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu are „nicio indoiala” ca o victorie a Rusiei in Ucraina este „inevitabila”, in timp ce s-a adresat, miercuri, muncitorilor in timpul unei vizite la o fabrica de armament din Sankt Petersburg, relateaza The Guardian. De asemenea, liderul rus a dezvaluit…

- Autoritatile ruse l-au declarat vineri „agent al strainatatii” pe popularul actor Arthur Smolianinov, care a spus intr-un interviu ca este gata sa lupte alaturi de trupele ucrainene impotriva Moscovei. Smolianinov, in varsta de 39 de ani, a parasit Rusia, la fel ca mii de compatrioti ai sai, dupa declansarea…

- Rabinul-sef exilat al Moscovei spune ca evreii ar trebui sa paraseasca Rusia cat mai pot, inainte de a deveni tapi ispasitori pentru problemele cauzate de razboiul din Ucraina, relateaza The Guardian. „Cand ne uitam inapoi la istoria Rusiei, ori de cate ori sistemul politic era in pericol, vedeai ca…

- Un acord va fi necesar ”pana la urma”, pentru a se pune capat razboiului rus din Ucraina, a subliniat vineri presedintele rus Vladimir Putin, care a susținut ca se indoieste insa de ”increderea” pe care Moscova o poate avea, in opinia sa, in interlocutorii sai, relateaza AFP. ”Cum sa ajungem la un acord?…

- Prelungirea razboiului dus impotriva Ucrainei și creșterea inevitabila a numarului de victime aduce perspectiva unei infrangeri militare pentru Rusia, ceea ce va avea consecințe fatale pentru sistemul de putere de la Kremlin. O serie de analize facute de observatori cu surse in cercurile de putere arata…

- O linie de comunicații creata intre armatele Statelor Unite și Rusiei la inceputul razboiului Moscovei impotriva Ucrainei a fost folosita o singura data pana acum, a declarat un oficial american pentru Reuters, relateaza News.az. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus ca Statele…