Stiri pe aceeasi tema

- Comparativ, in primele doua luni ale anului trecut, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei (0,73% din PIB). “Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 12,76 miliarde lei (1,14% din PIB). Sume…

- Camera de Comerț și Industrie Brașov informeaza cu privire la posibilitatea suspendarii deductibilitații cheltuielilor intreprinse cu educatia timpurie (crese sau gradinite). Parinții care au copii inscriși in unitațile de educație timpurie autorizate, nici nu au apucat bine sa se bucure de facilitațile…

- Cheltuielile cu cresa sau cu gradinita nu vor mai fi suportate de stat, prin intermediul angajatorului. Ministerul Finantelor propune suspendarea aplicarii acestei masuri, potrivit unui proiect publicat pe site-ul institutiei, desi toata lumea astepta normele de aplicare. Mai exact, parintii primeau…

- Deductibilitatea cheltuielilor cu educatia timpurie, respectiv 1.500 de lei pe luna pentru crese sau gradinite, poate genera, la nivelul anual, un impact estimat asupra veniturilor bugetare de 4,5 miliarde lei, ceea ce ar presupune o crestere a deficitului bugetar cu 0,4 puncte procentuale, pana la…

- Deductibilitatea cheltuielilor cu educatia timpurie, respectiv 1500 de lei pentru crese sau gradinite, se va suspenda pana la finalul anului, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta postat pe pagina de internet a Ministerului Finantelor. "Aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i1) si i2),…

- Ministerul Finanțelor a decis sa suspende pana anul viitor masura care le permitea angajatorilor sa le deconteze salariaților 1.500 lei pentru plata creșelor și gradinițelor, sume care puteau fi deduse de firmele platitoare de impozit pe profit. Explicațiile oferite: impactul bugetar este prea mare,…

- Romania a inregistrat anul trecut un deficit bugetar de 101,92 de miliarde de lei, echivalentul a 9,79% din Produsul Intern Brut (PIB), in contextul in care Guvernul a lasat mediului economic sume in valoare de 46,31 miliarde de lei ca ajutoare și facilitați pentru depașirea pandemiei de coronavirus,…

- "Executia preliminata a bugetului general consolidat la finele anului 2020 a inregistrat un deficit de 101,92 miliarde lei (9,79% din PIB). Sume in valoare de 46,31 miliarde lei (4,45% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale alocate…