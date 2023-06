Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns joi dimineața in Republica Moldova. El a fost intampinat de președintele Maia Sandu și va participa la Summitul Comunitații Politice Europene.

Republica Moldova este gazda Summitului Comunitații Politice Europene, care se desfașura pe 1 iunie.…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astazi o intrevedere cu Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev. Oficialul a venit la Chișinau sa participe la summitul Comunitații Politice Europene. In discuțiile cu omologul sau, șefa statului a subliniat ca: „In ultimul an, Republica Moldova a…

- Pentru tari aflate in pozitia RM, dar si pentru Romania sau alte tari est-europene care au iesit, practic, din izolare, CPE reprezinta un forum atractiv din punct de vedere simbolic. Chiar daca nu este un club democratic de elita (Turcia si majoritatea statelor post-iugoslave, spre exemplu, au mari…

- Pana la 47 de șefi de stat, guvern și instituții ale Uniunii Europene vor participa la reuniunea Comunitații Politice Europene (EPC), pe 1 iunie la Chișinau. Ca masura de securitate, autoritatea aviatica civila a decis sa inchida spațiul aerian pentru toate zborurile comerciale, relateaza Reuters. Comunitatea…

- Suntem in ziua 431 a razboiului pe scara larga inceput de vladimir Putin in Ucraina. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a estimat, intr-un interviu acordat presei scandinave, ca armata ucraineana este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si-a incurajat compatriotii, in mesajul sau cu prilejul Pastelui ortodox, sa continue sa creada in victoria tarii lor asupra Rusiei, informeaza dpa. "Razboiul nu ne poate distruge, (nu poate distruge) valorile noastre, traditiile noastre si sarbatorile noastre",…

- In pofida Pastelui ortodox, luptele continua in Ucraina duminica, iar armata rusa a ucis doi adolescenti in regiunea sudica Nikolaev (Mikolaiv) in timpul noptii, a anuntat guvernatorul regiunii Vitali Kim, informeaza dpa. In regiunea Zaporojie, seful administratiei militare Iuri Malasenko a raportat…