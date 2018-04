Cele 4 situatii ale problemei educatiei, analizata din perspectiva fostului ministru, Mircea Miclea

Mircea Miclea, profesor la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca si fost ministru al Educatiei si cercetarii in Guvernul Tariceanu, in perioada decembrie 2004 - noiembrie 2005, a analizat, in cadrul… [citeste mai departe]