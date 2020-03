Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului Klaus Iohannis face declaratii de la ora 15.00 la Cotroceni. Iohannis a anuntat sambata ca la inceputul saptamanii va decreta stare de urgenta in Romania, pentru a putea debloca eforturi suplimentare in lupta cu raspandirea coronavirusului pe teritoriul Romaniei. Presedintele a facut…

- Presedintele Klaus Iohannis are programata, la ora 18.00, o videoconferinta cu sefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pe tema masurilor privind gestionarea COVID-19. La finalul videoconferintei, Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Este prima…

- In aceste momente, presedintele Klaus Iohannis sustine o declaratie de presa de la Palatul Cotroceni, informeaza Administratia Prezidentiala.Declaratie presedintelui Klaus Iohannis vine in contextul in care judecatorii Curtii Constitutionale au decis, ca exista un conflict de natura juridica intre Parlament…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine miercuri, la ora 18,30, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, anunta Administratia Prezidentiala. Ieșirea președintelui e in contextul in care Guvernul Orban...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a sustinut luni, 20 ianuarie, o declaratie de presa prin care a pus accentul pe convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru angajarea Guvernului Orban pe alegerea primarilor in doua tururi."Am trimis la Parlament scrisorile prin care solicit convocarea…

- Președintele Klaus Iohannis ar putea promulga proiectul de lege privind dublarea alocațiilor copiilor. Intr-o declarație de presa, susținuta de președintele Iohannis la Palatul Cotroceni, acesta a declarat ca nu se gandește sa refuze promulgarea actului normativ. Șeful statului a precizat ca termenul…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o declaratie de presa, joi, la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. Este prima iesire publica a sefului statului din acest an. Presedintele a efectuat saptamana aceasta o vizita de lucru, in Landul german Bavaria. Presedintele este…

- Administratia Prezidentiala nu a anuntat si care vor fi subiectele despre care va vorbi seful statului. Este prima intervenție a președintelui, la Palatul Cotroceni, din acest an. Declaratia presedintelui Klaus Iohannis va fi transmisa LIVE pe Romania TV si RomaniaTV.net loading...