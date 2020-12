Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Nicolae Ciuca va susține, marți, declarații de presa la Palatul Victoria, de la ora 12.10, a anunțat Guvernul.Nicolae Ciuca, ministrul apararii naționale, a preluat, marți, exercitarea mandatului de prim-ministru interimar, in urma desemnarii sale de catre președintele Romaniei,…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a fost desemnat premier interimar de președintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Ludovic Orban, a anunțat luni seara Administrația Prezidențiala: ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din funcția de prim-ministru…

- Premierul Orban si-a dat demisia: Nu ma cramponez Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ia act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier. Astfel, președintele il desemneaza prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. Premierul Orban si-a dat demisia:…

- Premierul Ludovic Orban va sustine luni, la ora 19,00, o declaratie de presa la Palatul Victoria. Declaratiile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Guvernului si pe canalul unic al Palatului Victoria. AGERPRES

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, va sustine, sambata, la ora 10,00, declaratii de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Declaratiile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Executivului si prin sistemul unic de distributie al Palatului Victoria.…

- ​​Liderul Pro România, Victor Ponta, este invitat, miercuri, de la ora 11.00, la interviurile HotNews LIVE. Va reuși Pro România sa conteze în calculele postelectorale, pe cine vede Victor Ponta la Palatul Victoria dupa 6 decembrie și ce șanse are sa revina la masa Guvernului, sunt…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR).…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru sustine miercuri o declaratie de presa la Guvern, dupa recordul de cazuri de coronavirus raportat astazi de GCS.Ministrul Sanatatii Nelu Tataru sustine miercuri, de la ora 15.00, o declaratie de presa la Palatul Victoria, anunta reprezentantii Guvernului. Tataru…